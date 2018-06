O príncipe William e Kate Middleton anunciaram que o príncipe Louis, nascido a 23 de abril deste ano, será batizado na igreja anglicana a 9 de julho, precisamente o mesmo dia em que, em 1947, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe anunciaram o seu noivado. Quanto ao local do batizado, os duques de Cambridge escolheram a Capela Real do Palácio de St. James, em Londres.

A capela foi mandada construir nos anos 1500 pelo rei Henrique VIII e tem um grande significado para a família real britânica. Foi ali que, em 1840, a rainha Victoria casou com o príncipe Albert e mais tarde, em 1893, casaram o rei George V e a rainha Mary. Em 1997, foi na Capela Real que esteve o caixão com o corpo da princesa Diana, depois de ter sido trazido de Paris, onde morreu num acidente de carro. Notícias recentes afirmam ainda que foi na Capela Real que Meghan Markle foi batizada na igreja anglicana.

A cerimónia de batismo do filho mais novo dos duques de Cambridge será conduzida pelo arcebispo de Canterbury, o reverendo Justin Welby, que também batizou o príncipe George, em outubro de 2013, na Capela Real, e a princesa Charlotte, em julho de 2015, na Igreja de Santa Maria Madalena. O arcebispo também oficializou o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle.

Os nomes dos padrinhos do príncipe Louis só serão anunciados na manhã do dia 9 de julho, seguindo a tradição. No batizado, é esperada a presença da rainha Isabel II, do príncipe Carlos e Camila, a duquesa da Cornualha, e do príncipe Harry e Meghan Markle, os duques de Sussex.