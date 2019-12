O que precisa de saber sobre a passagem de Greta Thunberg por Lisboa

Depois de cerca de 20 dias numa viagem transatlântica dos Estados Unidos para Portugal, Greta Thunberg foi recebida pela população lisboeta à saída do Cais das Docas de S. Amaro, a quem agradeceu a receção calorosa e fez algumas declarações quanto à sua passagem pela capital portuguesa a caminho de Madrid. Num breve discurso à imprensa, Thunberg comentou a sua travessia defendo que toda a gente deve deixar os aviões, que apenas que passar a mensagem e acredita que esta seja a melhor forma de o fazer.

Desmentindo as notícias que especulavam a sua ida para Madrid ainda esta noite, Greta explicou que primeiro irá ficar em Lisboa alguns dias para descansar e se organizar antes de voltar a viajar. Apesar de não ter explicado como seguirá viagem até à capital espanhola, onde participará na Cimeira do Clima da ONU, a jovem garantiu duas coisas: que na sexta-feira também marcará presença na grande manifestação pelo clima e que depois disso regressará a casa a tempo do Natal.

"Não vamos parar. Vamos continuar a viajar e a fazer pressão por pessoas que dão prioridade a questões ambientais. Temos de trabalhar juntos, pensar nos nossos filhos. Temos de lutar pelo nosso futuro", sublinhou a ativista sueca. "Esta viagem tem sido ótima, precisávamos de descansar, e sinto-me bem, sinto-me com energia para continuar", rematou.