Comissão parlamentar de Ambiente vai convidar Greta Thunberg para discursar em Portugal

Em sessão na última terça, 7 de maio, a Comissão Parlamentar de Ambiente aprovou a proposta de convite para visita ao Parlamento português da jovem sueca Greta Thunberg, voz proeminente das últimas campanhas mundiais contra as alterações climáticas. O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebeu o ofício da solicitação aprovada por unanimidade para a definição da forma como Thunberg será recebida – uma conferência ou intervenção, por exemplo.

Para o deputado Pedro Soares, presidente da delegação, “quando o tema da descarbonização da economia é central, quando apenas está previsto terminar com a geração de energia a partir do carvão em 2030, e quando Portugal tem uma produção de energia fotovoltaica baixíssima” a presença da adolescente de 16 anos sinalizará um importante envolvimento e mobilização das pessoas mais jovens em relação a questão ambiental, mas especificamente as transformações climáticas, tão trabalhadas pela comissão de Ambiente, como explicou ao jornal Público.

Prestes a lançar seu primeiro livro No One Is Too Small to Make a Difference, uma compilação de 11 discursos da activista, Greta Thunberg, que foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz, tornou-se porta-voz da luta juvenil contra as mudanças climáticas, iniciando uma greve semanal para chamar atenção à emergência da criação de medidas que visem enfrentar os problemas ambientais climáticos.