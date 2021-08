O que dizia a astróloga da princesa Diana sobre a sua relação com Carlos

Também a princesa Diana se voltou para a astrologia quando sua vida se tornou demasiado confusa para tentar entendê-la, como o comum mortal muitas vezes tende a fazer, sobretudo se está à procura de respostas mais holísticas, em linha com o "escrito nas estrelas". Sabe-se que a partir de certo ponto da sua vida, Diana passou a consultar a astróloga Debbie Frank na tentativa de entender o que estava a acontecer na sua relação com o princípe Carlos. "Ela estava a passar por um momento muito difícil no seu casamento porque o seu marido estava a ter um caso com Camila e ninguém sabia. Ela sentia-se desesperada", afirma Debbie Frank, citada pela revista inglesa Town & Country. "Ela sentiu-se a algo que não era o que parecia. Era uma jovem que apenas precisava de orientação e ajuda para controlar os seus sentimentos, mais do que qualquer outra coisa. Acho que Diana se sentiu muito impotente naquela altura porque se esperava que ela compactasse com tudo."

Frank revelou ainda que Diana e Carlos "eram realmente muito diferentes" e que os seus mapas astrológicos os colocavam em desvantagem quando se tratava de encontrar harmonia como casal. Diana era Caranguejo, Carlos é Escorpião. Referindo-se à lua de Carlos em Touro, Frank disse que Carlos seria, provavelmente, "muito teimoso", "muito decidido" e "muito imutável", "enquanto Diana tinha uma lua em Aquário, o que fazia com que fosse muito voltada para as pessoas - alguém que quer acompanhar as tendências. Eles eram realmente muito diferentes. "

A astrologia, em última análise, não conseguiu salvar o casamento real, mas foi um conforto para Diana, afirma ainda a astróloga. "Ela entendia a astrologia, e isso significava muito para ela", diz Frank.

Quanto a William - Caranguejo, como a mãe - e Kate Middleton, Capricórnio, a perspectiva de Frank é um pouco mais positiva: "Os opostos atraem-se. Há definitivamente uma grande ligação magnética entre Kate e William."