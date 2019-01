Por Máxima, 20:21

Quando pensamos no casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry (um dos mais mediáticos do ano passado, juntamente com os da princesa Eugenie ou da herdeira da Zara), uma das primeiras imagens que vem à memória é o vestido desenhado por Clare Waight Keller, a criadora britância à frente da Givenchy. Ou o igualmente elegante segundo vestido, com assinatura da também britânica Stella McCartney.









Os noivos depois do casamento. Harry e Meghan: um casamento de hoje para sempre

Mas a verdade é que a duquesa de Sussex já tinha tido um primeiro casamento, com o realizador Trevor Engelson, em 2011, cujas imagens foram agora divulgadas pela revista Closer. Um vestido sem mangas, bastante simples, mas que dificilmente veríamos num casamento real.