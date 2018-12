O primeiro retrato de natal do casal Trump já foi divulgado - e tem qualquer coisa de estranho

Existe de facto algo de estranho no retrato natalício do casal Trump… Mas ainda ninguém conseguiu perceber bem o quê. Talvez porque o presidente e a primeira-dama dos EUA estão com um sorriso exagerado na cara, por estarem de mãos dadas ou por simplesmente parecerem duas figuras de cartão ali colocadas através de Photoshop. Embora o reflexo no chão indique que dificilmente a imagem foi editada, ficam algumas dúvidas.

Melania Trump (Flotus) quis brilhar na fotografia com um elegante e já muito comentado vestido Céline branco enquanto o marido, Potus, escolheu um clássico fato preto com um laço ao pescoço - para além de estar com a pele consideravelmente menos cor de laranja.

O casal foi fotografado no Cross Hall da Casa Branca, rodeado de árvores de Natal tradicionais (em vez das árvores vermelhas que tanta polémica causaram).

A fotografia foi publicada na terça feira, dia 18 de dezembro, pela própria Melania, no seu Twitter e Instagram, desejando umas boas festas a todos os seus seguidores.