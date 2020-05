A inesperada gémea real da Princesa Charlotte

Devido ao novo coronavírus, a princesa Charlotte, tal como outras pessoas, foi obrigada a comemorar o seu aniversário em plena quarentena. Porém, os seus pais fizeram o possível para tornar o seu dia especial. No último sábado, 2 de maio, foram publicadas na conta oficial do Instagram do Kensington Palace, quatro novas fotografias da princesa. As imagens foram tiradas por Kate Middleton enquanto a família ajudou a arrumar e a entregar pacotes de comida a reformados isolados na região de Sandringham, em abril.

No entanto, o que chamou a atenção da comunicação social foram as semelhanças da princesa Charlotte com Lady Sarah Chatto e a Rainha Isabel II. A revisa Hello! mencionou as semelhanças ao mostrar um retrato de Sarah, a preto e branco quando tinha cinco anos, a mesma idade da princesa agora. Já a revista People, partilhou uma foto da Rainha Isabel II em 1935, mostrando assim as semelhanças entre as duas. A sobrinha da Rainha Isabel II, Sarah e a própria rainha são também muito parecidas.

A Princesa Charlotte passou o seu aniversário com os pais e irmãos, na casa de campo, Anmer Hall, em Norfolk, onde a família está isolada desde o começo da pandemia do novo coronavírus.