O misterioso desaparecimento de Carolina do Mónaco

No início do mês de junho, Alberto do Mónaco e o resto da família Grimaldi apareceram no seu primeiro evento público (após o isolamento provocado pelo novo coronavírus) para inauguraram a nova praça do Casino de Monte Carlo, com todas as medidas de segurança necessárias. No entanto, e apesar de o motivo principal desta aparição ser esta apresentação, aquilo que foi mais notado foi a ausência de Carolina do Mónaco, que não é vista desde finais de janeiro, aquando do desfile da Chanel, na Semana da Moda de Paris.

Salvo raras excepções, Carolina do Mónaco está sempre presente em todos os eventos públicos no Mónaco. A sua filha, Charlotte Casiraghi e o seu marido, Dimitri Rassamt, também estiveram ausentes. Os meios de comunicação franceses têm especulado que essa ausência, por sua vez, se deve ao facto de celebrarem o seu primeiro aniversário de casamento e porque, desde que o vírus se espalhou, o casal permaneceu em Paris.

Os meios de comunicação social não deixaram passar despercebida a ausência da princesa e especula-se que o seu desaparecimento tenha ocorrido quando a pandemia do coronavírus invadiu a Europa. Até à data, nenhum membro da família real deu declarações sobre o assunto e não há notícias sobre o seu possível paradeiro, que permanece um mistério.

Carolina do Mónaco é uma das figuras reais europeias com mais proeminência, tendo sido, ao longo dos anos, uma das preferidas dos media mas também dos fãs da realeza. O seu estilo inconfundível, o glamour nos gestos e nas palavras, e discrição (esta última mais afinada ao longo dos anos) têm feito desta uma das referências femininas na realeza europeia.