O homem que imitava vozes e enganava Hollywood pelo telefone

O enredo é bizarro e até difícil de perceber. A origem desta fraude está num impostor entretanto apelidado de Con Queen de Hollywood pela revista Hollywood Reporter, que, durante alguns anos, terá enganado centenas de cidadãos do EUA, como argumentistas, treinadores, maquilhadores, cineastas ou influenciadores digitais. Segundo o jornal New York Times cerca de 100 pessoas perderam cada uma entre €2,700 e €135,000. Esta semana, o FBI divulgou um site para que as vítimas do caso, de forma a recolher pistas para a sua investigação.

O homem fazia-se passar por poderosas executivas de Hollywood, através de imitação de voz, como a ex-diretora da Sony Amy Pascal, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a ex-presidente da Paramount, Sherry Lansing, ou mesmo Wendi Murdoch, ex-mulher dm empresário Rupert Murdoch. Da mesma forma também se fez passar por produtores executivos masculinos como Geoff Johns, Jack Rapke ou Richard Suckle.

Através de conversas telefónicas as vítimas eram atraídas até à Indonésia, sempre com propósitos de extorsão de dinheiro, embora também tenham havido tentativas de sexo por telefone. O golpista apelidado de rainha e que se fazia passar por grandes nomes de Hollywwod, fingia um sotaque, inventava uma história elaborada de fundo e até criava documentos falsos. Levava as vítimas a embarcar, então, numa viagem à Indonésia sob pretexto de uma oportunidade de trabalho. Em solo estrangeiro era solicitado às vítimas que pagassem do seu bolso viagens, guias turísticos e outras despesas com promessas de reembolso. As vítimas vão sendo enroladas no esquema até, eventualmente, perceberem que se trata de uma fraude. Sabe-se que na Indonésia se encontram mais cúmplices locais do esquema. Através da investigação do Hollywood Reporter é possível conhecer a história em detalhe, com a descrição de casos reais e ainda dois áudios do impostor em acção.

também se coloca a hipótese de o suspeito beneficiar de algum tipo de diversão com o esquema montado, havendo, como refere um investigador à revista Vanity Fair. Por enquanto, mesmo que o esquema continue, sabe-se que o FBI e empresas de investigação contratadas por produtores reais que este imitou estão no seu enlace.