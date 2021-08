Com apenas 5 meses, Julian é o terceiro filho de Carl Philip e Sofia, da Suécia, irmão dos príncipes Alexandre (5 anos) e Gabriel (3 anos).

Como manda a tradição, foi batizado no último sábado, 14 de agosto, durante uma pequena cerimónia no Palácio Drottningholm, na Suécia.

O conto de fadas que foi o batizado de Julian, filho de Sofia e Carl Philip da Suécia Foto: Getty Images





Sétimo na ordem de sucessão ao strono, Julian usou o mesmo vestido que tem sido usado pelos membros da família real sueca desde 1906. O seu primeiro nome foi bordado nesta peça centenária, ao lado daqueles que o vestiram antes de si.

Apesar de ter sido uma cerimónia pequena e discreta, a família real sueca contou com a presença da rainha Silvia Sommerlath e o do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. As filhas, a princesa Victoria e a princesa Madeleine, irmã mais velha e irmã mais nova de Carl Philip, respetivamente, fizeram-se acompanhar dos maridos e dos filhos. Estiveram presentes os padrinhos do pequeno príncipe, Johan Andersson, Stina Andersson, Jacob Högfeldt e Patrick Sommerlath, primo de Carl Philip. Além de sua madrinha, Frida Vesterberg, uma das melhores amigas da princesa Sofia.

Sofia da Suécia usou um vestido branco comprido, com flores. Foto: Getty Images

Como sempre, Carl Philip e Sofia estavam muito elegantes. O príncipe vestiu o uniforme militar enquanto Sofia escolheu um longo vestido branco estampado com flores, que acessorizou com um laço branco no cabelo. Os príncipes Alexander e Gabriel vestiram o mesmo, bermudas azul marinho, camisa branca e blazer bege.