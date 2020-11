"Nunca e jamais me considerarei bela"

Todos sabemos que apode ser cruel, sobretudo no que toca aos padrões de beleza e às exigências estéticas muitas vezes exigidas. Uma das últimas afirmações a propósito deste tema vem, inesperadamente, da protagonista daA atriz norte-americana, que disseque não se acha "suficientemente bonita" para ser protagonista de filmes.Apesar de já ter conseguido papéis principais em 'A Bruxa', de 2015, e no recém estreado 'Emma', a adaptação do romance homónimo de Jane Austen, e de ter sido aclamada pela crítica pela sua extraordinária atuação como Beth Harmon (uma jovem prodígio no mundo do xadrez, na série da Netflix já mencionada) a atriz de 24 anos acha que não cumpre os chamadosexigidos para o grande ecrã., disse Taylor-Joy ao The Sun. "Não me acho suficientemente bonita para fazer filmes. Parece patético e o meu namorado avisa-me que as pessoas vão pensar que sou tonta por dizer estas coisas, mas eu apenas acho que sou esquisita". Na mesma entrevista ao jornal inglês, revela que no início das filmagens de 'Emma'por não se achar bonita o suficiente para o papel.Com ascendência africano-espanhola do lado materno, e escocesa e argentina do lado do pai, nasceu em Miami, na Florida. Dotada de uma beleza evidente, a par de um talento inato para a representação, Anya Taylor-Joy foi descoberta pela agência de modelosquando tinha 16 anos. Entre as suas primeiras estreias na representação estão a presença nas séries ', de 2014, e ', do ano seguinte.Os seus próximos projetos incluem o thriller de Edgar Wright - 'Last Night in Soho' - filme no qual interpreta uma jovem apaixonada por moda, que viaja até aos anos 60, onde encontra o seu ídolo. Será também protagonista da saga de vikings de Robert Eggers, 'The Northman', e do drama romântico de Kristin Scott Thomas, 'The Sea Change'.