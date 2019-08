Millie Bobby Brown está a chegar a Portugal

A jovem Millie Bobby Brown vai estar numa das maiores iniciativas de cultura pop do país, a Comic Con Portugal 2019. No domingo, dia 15 de setembro, Millie estará no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Lisboa, para partilhar a sua experiência na Televisão e no Cinema num painel de perguntas e respostas. Os fãs também poderão tirar fotografias e pedir autógrafos à atriz.

O anúncio foi feito na mesma semana que Millie, aos 15 anos, lançou a sua linha própria de cosméticos. Chama-se Florence by Mills, uma homenagem à sua bisavó (e Mills é a sua alcunha). A marca é certificada pela PETA, a organização não-governamental dedica aos direitos animais, é vegan e cruelty-free, ou seja, todos os produtos têm origem vegetal e não foram testados em animais. A outra boa notícia é que a marca vende online e entrega em Portugal, os produtos custam entre €9 e €30. Parte dos lucros revertem a favor da Fundação Olivia Hope, que trabalha para encontrar terapias que melhorem a qualidade de vida de crianças com cancro, criada em homenagem à Olivia Hope LoRusso, uma amiga de Brown que faleceu aos 12 anos devido à leucemia.

Millie foi a pessoa mais jovem de sempre a aparecer na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time. Desde novembro do mesmo ano é Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Também é a mais nova de sempre a sê-lo.

Este ano, estreou-se no cinema em Godzilla II: Rei dos Monstros – e irá regressar como Madison, em Godzilla vs. Kong no próximo ano. Em 2020 vamos vê-la no papel da protagonista no filme Enola Holmes.

O quê? 6ª edição da Comic Com Portugal. Quando? De 12 a 15 de setembro de 2019. Onde? Passeio Marítimo de Algés, Oeiras – Lisboa. Quanto? Os preços dos bilhetes diários variam entre os €20 e os €30 euros (até 31 de agosto, aumentam €5 a partir de 1 de setembro); os passes gerais custam €75 euros (até 31 de agosto, a partir de 1 de setembro encarecem €10); os passes de fim de semana custam €50 euros (até 31 de agosto, a partir de 1 de setembro custam €60).