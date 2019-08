Os melhores lançamentos de beleza para agosto

O mundo dos produtos cosméticos e de maquilhagem não param de inovar. São cada vez mais as marcas a criar uma melhor fórmula ou design nas embalagens para os produtos que chegarão ao mercado. Quem não acha excitante saber de antemão os novos lançamentos de maquilhagem e perfumes, sem deixar de lado os novos cuidados com a pele, os produtos ideais para cuidar dos nossos cabelos e as ferramentas que nos auxiliam a fazer tudo isso? Por isso, reunimos as principais novidades para que fique a contar os dias como nós.