Minnie Mouse já tem conta no Instagram

A ratinha mais querida do mundo finalmente tem a sua própria conta no Instagram. A Disney divulgou a conta da Minnie Mouse esta segunda-feira, 25 de março, ainda a tempo de comemorar o aniversário de 90 anos da icónica personagem.

Em apenas três dias, já são mais de 118.000 seguidores. Na primeira foto do feed, Minnie está em pé contra um fundo de scrapbook ao lado da sua assinatura. A legenda diz: "De mim, pata todos vocês Sigam-me para mais alegria... e bolinhas XO, Minnie!"

E não há apenas conteúdo no feed. Já existem histórias permanentes com seus próprios designs e títulos correspondentes. Entre eles, destaca-se o #minniestyle, que segundo a Minnie inclui uma flor, um chapéu vermelho, uma saia de bolinhas e saltos amarelos, e fotos com a hashtag #ootd (outfit of the day, interacção que tem mais de 244 milhões de publicações na plataforma e, claro, a Minnie não poderia ser exceção). Outra história surpreendente é a self care, onde a Minnie apresenta alguns truques para se autocuidar, como encontrar alegria nas pequenas coisas, passar tempo ao ar livre e rir frequentemente.

Para a personagem que tem praticamente tudo, até uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, faltava mesmo só um perfil no Instagram.