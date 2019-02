A fotografia da adolescência de Meghan Markle

Katharine McPhee publicou uma fotografia com Meghan Markle quando eram adolescentes, altura em que as duas começaram as suas carreiras enquanto atrizes.

"Eu e a Meghan fizemos musicais juntas desde crianças. Entretanto ela tornou-se duquesa de Sussex e eu numa estrela do West End. Temos vidas parecidas, como podem ver" lê-se na legenda da fotografia que mostra as duas atrizes com os lábios pintados de vermelho e sorrisos de felecidade.

Antes de casar com o príncipe Harry, Meghan fazia parte do elenco fixo da série Suits enquanto Katharine se tornou conhecida pela sua música e por alguns papéis em televisão.

Parece que esta é uma excelente oportunidade para as duas se reencontrarem já que Katharine está atualmente em Londres, onde vai estrear o musical Waitress, um papel que já interpretou na Broadway.