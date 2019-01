Kate Hudson decide criar a filha sem identidade de género

Kate Hudson é mãe de dois rapazes e em outubro de 2018 deu à luz a sua primeira filha. A atriz de 39 anos sempre foi apologista da igualdade de género e a prova disso é estar a adotar uma abordagem de identidade sem rótulos na educação da filha Rani Rose.

Em entrevista ao site AOL, Kate explicou que educa cada filho de forma diferente e lhes dá liberdade para serem o que quiserem. "Neste momento a Rani tem uma energia incrivelmente feminina mas não sabemos como é que ela se vai identificar no futuro e não há problema nenhum nisso". A própria recorda que era muito maria-rapaz enquanto crescia mas que passava muito tempo a maquilhar e vestir o irmão, que adorava ser mimado por ela. "Quando me perguntam se os meus irmãos me protegiam quando era pequena eu respondo que não, eles atiravam-me ao fogo".

A iniciativa de Kate não é de todo uma surpresa em Hollywood. Celebridades como Angelina Jolie e Brad Pitt, por exemplo, adotaram esse critério com a sua primeira filha biológica, Shiloh. Os americanos parecem estar cada vez mais abertos a este tipo de abordagem nos últimos anos e a prova disso é o aumento da popularidade de nomes neutros no país.