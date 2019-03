Madonna acusa Portugal de ser um país ingrato

"Desculpa, minha rainha. Estou a fazer o melhor que posso e já telefonei a muita gente". Esta foi a mensagem que o agente de Madonna lhe enviou quando a cantora lhe comunicou que o seu pedido para ter um cavalo dentro de um palácio do século XVIII foi recusado.

"Já dei tanto a este país e quando peço um simples favor, a resposta é negativa", lamentou a cantora. "A culpa é tua, tu é que me convenceste a vir morar para cá", escreveu a rainha da pop ao agente.

Madonna pediu autorização à Câmara Municipal de Sintra para filmar o seu novo videoclipe na Quinta Nova da Assunção e fazer algumas alterações na decoração, pedido que o presidente autorizou. No entanto, Basílio Horta achou descabido que a cantora pedisse que um cavalo entrasse no palacete com mais de 150 anos. "Não cabe na cabeça de ninguém deixar entrar um cavalo num palácio do século XVIII", afirmou o autarca ao jornal Expresso. "A Madonna é uma artista, mas o palácio é de todos e há coisas que o dinheiro não paga", acrescentou o presidente.

A notícia de que Madonna acusa Portugal de ingratidão chegou a meios de comunicação como a Vanity Fair, o El País e o The Huffington Post, que ridicularizaram o pedido da cantora.