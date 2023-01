Lisa Marie Presley. As reações das celebridades à perda e os filhos que deixa para trás

Lisa Marie Presley deixa-nos aos 54 anos. A única filha de Elvis e Priscilla Presley tinha sido internada de urgência num hospital em West Hills, na Califórnia, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na sua casa em Calabasas. A sua morte foi confirmada pela mãe numa declaração à imprensa norte-americana: "É com o coração pesado que devo partilhar as notícias devastadoras que a minha bela filha Lisa Marie nos deixou."

Amigos chegados e outras celebridades reagiram ao súbito falecimento da artista com surpresa e pesar. "Lisa baby girl, lamento imenso. Vou sentir a tua falta, mas sei que te verei de novo. O meu amor e coração vão para Riley, Priscilla, Harper e Finley", escreveu John Travolta no Instagram, referindo-se aos membros familiares da cantora e compositora.

Leah Remini recorreu ao Twitter para partilhar o seu desgosto. "Estou com o coração partido. Lisa não teve uma vida fácil, como alguns podem pensar. Que ela esteja em paz com o filho (morreu em 2020) e o pai". Linda Thompson, ex-namorada de Elvis, publicou uma fotografia de Elvis com a filha em pequena, junto com a descrição "o meu coração está demasiado pesado para ter palavras…"

"Oh, esta [notícia] é de partir o coração. Lisa Marie, eras única", escreveu Pink nas redes sociais, descrevendo-a como uma pessoa engraçada, inteligente, sensível, talentosa, amorosa, generosa e crítica, mas também "sempre certa e leal". "O meu coração quebra-se por ti e pela tua bela família. O mundo perdeu hoje uma joia rara. Que a tua alma descanse em paz, amiga".

Dois dias antes do incidente, a artista tinha estado com a mãe na 80ª edição dos Globos de Ouro, que distinguiram o ator Austin Butler com o prémio de Melhor Ator de Filme de Drama pelo seu papel em Elvis. Deixa agora para trás não só um legado na indústria da música, mas também três filhas.



Riley é a mais velha, de 33 anos, fruto da relação de Lisa Marie com o músico Danny Keough. Escolheu seguir as pegadas dos pais na indústria das estrelas embora tenha afirmado que não foi criada no centro das atenções, uma vez que Lisa Marie queria que ela seguisse o seu próprio caminho, longe da sombra da mãe. Ganhou notoriedade pelo seu papel na série The Girlfriend Experience (2016) e está casada com o duplo Ben Smith-Petersen, que conheceu enquanto filmava Mad Max: Fury Road.

Riley com o irmão mais novo Benjamim no dia do seu casamento. Foto: @rileykeough

Riley tinha um irmão mais novo, Benjamim, que morreu em 2020, aos 27 anos, vítima de suicídio, e era filho de Lisa em comum com Michael Jackson. "Não se passa uma hora em que não pense em ti e sinta a tua falta", escreveu num post do Instagram, no qual vemos uma fotografia sua com o irmão em 2015. As filhas mais novas de Lisa Marie chamam-se Harper e Finley e têm 14 anos. As gémeas nasceram em 2015 da relação da artista com o ex-marido e guitarrista Michael Lockwood. Lisa Marie esteve ainda casada com Michael Jackson e o ator Nicholas Cage.