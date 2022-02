10 casais da música que inspiraram canções

June Carter e Johnny Cash

Foi através de Elvis que Jonnhy Cash e June Carter se conheceram, em Nashville, em 1956. Jonnhy cantava para o Rei do Rock e June tinha ido ver um concerto sem saber que nos bastidores encontraria o amor da sua vida. Ainda casado com a sua primeira mulher, Vivian Liberto, Cash apaixonou-se, quase instantaneamente, por Carter que em nada demorou a sentir o mesmo. Foi em 1967 que Johnny Cash conseguiu o divórcio, e depois de muitos pedidos falhados a June Carter, ela finalmente disse o sim, em 1968, perante uma plateia de 7000 pessoas.

PJ Harvey e Nick Cave

Foi em 1966, enquanto Nick Cave trabalhava no álbum Murder Ballads que o músico conheceu PJ Harvey. Gravaram em conjunto a música Henry Lee e é no respetivo videoclipe que se beijam pela primeira vez. A partir daí não se largaram e ainda que nunca confirmada oficialmente, os dois mantiveram uma relação de alguns meses, que, quando acabou, terá levado Cave a passar por um período complicado de consumo de heroína.

Jane Birkin e Serge Gainsbourg

Foi em Paris, nos castings para um filme, queconheceu. Ela tinha 21 anos e ele acabara de sair de um romance intenso com Brigitte Bardot. Não foi um amor à primeira vista, mas antes uma daquelas histórias em que os dois se apaixonam à medida que se cruzam. Uma relação que durou mais de 10 anos, chegou ao fim por culpa do álcool e das alegadas traições de Gainsbourg.Em, quando se conheceram,, com 16 anos, tinha acabado de sair da escola e, de 27, trabalhava com o produtor musical Phil Spector. Em 1964 já eram um casal e não demorou muito até começarem a cantar juntos. O hitgarantiu-lhes a popularidade que eles precisavam para arrancarem em. Ainda tiveram um programa televisivo em conjunto, mas acabaram por se divorciar em 1975.

Joan Baez e Bob Dylan

Joan Baez já era um ícone, mesmo antes de conhecer Bob Dylan, mas bastou-lhe ouvir Dylan tocar pela primeira vez, em 1961, para nunca mais o esquecer. No entanto, foi só em 1963 que se voltaram a encontrar. A partir daí, começou uma relação que acompanhou a sua ascensão na indústria musical. Em 1965 separaram-se.

John Lennon e Yoko Ono

Conheceram-se em Londres, na Fluxus Gallery em 1966, numa das primeiras exposições de Yoko Ono. Uma ligação inicialmente profissional que rapidamente passou a ser muito mais do que isso, tornando-os num dos casais mais icónicos da música. Juntos, lançaram um álbum em 1968 e, depois do divórcio de Lennon, casaram-se em 1969. A lua-de-mel foi passada inteiramente na cama de um quarto de hotel, como forma de protesto contra a guerra do Vietname. Em 1971, John Lennon lançou o álbum Imagine, com a colaboração de Yoko Ono. Lennon foi assassinado em 1980, por um fã à porta da sua casa, e Yoko Ono, em sua memória, espalhou as cinzas pelo Central Park.

Kim Gordon e Thurston Moore

Thurston Moore e Kim Gordon conheceram-se em Nova Iorque, em 1981. Kim tinha-se mudado recentemente para a cidade e foi Moore quem a melhor recebeu. Apaixonaram-se e, nesse mesmo ano, formaram os Sonic Youth, banda de referência do rock alternativo. Em 1994, nasceu Coco, a primeira filha do casal. Em 2013, depois de se descobrirem várias infidelidades por parte de Moore, Kim Gordon, pôs fim à relação e à banda.

Patti Smith e Fred 'Sonic' Smith

chegou a Nova Iorque em, com pouca roupa e ainda menos dinheiro. Começou a trabalhar numa livraria e estabeleceu uma relação artística com o artista e futuro fotógrafo Robert Mapplethorpe, como conta no livro Apenas Miúdos, editado em 2011. Smith conheceu, o guitarrista da banda MC5, em 1979. Casaram em 1980 e em 1988, Patti abandonou o mundo da música para se dedicar a 100% à família. Em 1994, Fred "Sonic" Youth morreu com um ataque cardíaco e Patti regressou à música em 1996.

Leonard Cohen, Joni Mitchell e Graham Nash

conheceram-se em 1967, nos bastidores do, tinham ambos acabado de passar por experiências difíceis. Apaixonaram-se, mas na primavera de 1968, Cohen envolveu-se com– um encontro descrito na música Chelsea Hotel – eagarrou-se a

Courtney Love e Kurt Cobain

Conheceram-se em, no clube Satyricon Portland, tornaram-se amigos e só depois se apaixonaram. Em 1991, os Nirvana lançaram Nervermind e a banda de Love lançou "Pretty on the inside". Casaram em 1992 e anunciaram que esperavam uma filha, mas dois anos mais tarde, Kurt Cobain suicidou-se na sua casa em Seattle.