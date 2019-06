Leonardo DiCaprio e a sua queda por mulheres mais novas

O ator nunca teve um relacionamento com alguém maior de 25 anos, o que só vem provar que os anos passam por ele, mas não pelas suas namoradas.

1 - Bridget Hall (1994)

Em 1994, quando chegou a Hollywood, começou desde cedo uma relação com a modelo, que na altura tinha 20 anos, e ele 17.

2 - Naomi Campbell (1995)

Este foi um romance passageiro e não um relacionamento sério. A modelo britânica, agora com 47 anos, começou a dar nas vistas nos anos 80. Em 1995, foi quando se envolveram.

3 - Kristen Zang (1996-1997)

Foi em 1997 e ambos tinham 22 anos de idade. Esta foi uma das maiores relações do ator, que durou 15 meses.

4 - Eva Herzigova (1998)

Foi durante as filmagens de O homem máscara de ferro que Leonardo conheceu Eva, e superou o término do relacionamento com a anterior namorada, Amber Valletta.

5 - Gisele Bündchen (2000-2005)

O namoro com a supermodelo brasileira começou quando ela tinha 20 anos e ele 25. Namoraram durante uns longos cinco anos, e ainda se falou em casamento, no entanto terminou e foi cada um para seu lado.

6 - Bar Refaeli (2005-2011)

A modelo israelita e o ator conheceram-se num concerto em Las Vegas. Ao longo de cinco anos Leonardo DiCaprio pensava que tinha encontrado o amor da sua vida, apesar de terem interrompido o namoro várias vezes. Acabou definitivamente em 2011.

7 - Blake Lively (2011)

A atriz da série Gossip Girl foi fotografada com o ator num iate, em Cannes. Mantiveram uma relação de apenas cinco meses.

8 - Erin Heatherton (2012) e Toni Garrn (2013-2014)

Com 40 anos, o ator não teve uma companheira mas sim duas. Erin tinha 22 anos e Toni 20 quando as suas vidas cruzaram com a de um Leonardo.

9 - Kelly Rohrbach (2015) e Nina Agdal (2016)

Nos anos de 2015 e 2016, o ator manteve os padrões de namoradas jovens e modelos. Kelly tinha 25, e o namoro durou cinco meses, no entanto, ambos garantem que continuam amigos. Nina com 24 anos, achava que ia manter o ator na linha, no entanto, terminaram passado pouco tempo.

10 - Camila Morrone (2018-)

O mais recente amor de Leonardo é uma modelo argentina com 21 anos. Namoram há dois anos e espera-se que fique por aqui a lista do ator que tem muito amor para dar.