"No means no". A campanha da APAV que reforça o "não" à violência contra as mulheres

A 25 de novembro assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) lançou a campanha "No means no" — conceito criativo de Constança Caixinha que significa "não é não"— associando-se a diversas iniciativas ligadas ao tema.

A campanha tem como ponto de partida frases comuns no discurso popular, como "entre o marido e a mulher não se mete a colher" ou "quem cala consente", muitas delas fruto de uma visão misógina. A APAV pretende desconstruir estas ideias, reforçando a importância de estarmos atentos e conscientes de que cabe a cada um de nós fazer a diferença.

Entre as várias iniciativas, está a campanha #PortugalContraAViolência, que alia a APAV e outras organizações à Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Além disso, o canal Crime + Investigation™ associa-se à APAV pelo terceiro ano consecutivo para assinalar esta efeméride e dar continuidade à campanha "Stop à Violência Contra as Mulheres". Este ano a iniciativa divide-se em três spots com o tema "Muda o princípio da história. Tudo começa com uma mensagem", que pretende alertar para algumas conversas que ocorrem em grupos de homens, e que incentiva à denúncia.

