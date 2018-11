A atriz e empresáriaestá ligada à missão do Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde 2015, ano em que participou pela primeira vez na campanha, da. Três anos depois, é destacada como a embaixadora da, que presta assistência alimentar a mais deem mais de

"Como mãe, eu entendo a importância vital que a alimentação e a nutrição adequadas desempenham na vida de uma criança", disse Hudson em comunicado. "O trabalho do Programa Mundial de Alimentos é muito mais do que apenas alimentar as pessoas, é fortalecer as famílias, reconstruir comunidades e garantir que todos, em todos os lugares, tenham acesso à comida de que precisam para não apenas sobreviver, mas prosperar."

A nomeação foi celebrada, no último dia, numa cerimónia especial organizada por Michael Kors, na. Um jantar que contou com personalidades como Olivia Munn, Alessandra Ambrosio, Sofia Vergara, Aimee Song, que ouviram as palavras de Kors sobre a atriz. "Kate, ao dares a tua voz, (...) o teu tempo e o teua esta causa, mudaste a vida de muitas pessoas à volta do mundo", começou. "E eu sei."