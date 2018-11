Já foi eleito o homem mais sexy de 2018

Idris Elba, o ator britânico de 46 anos, é o 33º homem a receber o titulo de Sexiest Man Alive, atribuído pela revista People. A notícia foi dada durante o programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, na segunda-feira à noite, ao mesmo tempo que se revelou a capa da revista com o ator.

As primeiras palavras de Elba foram de agradecimento. “É fantástico, estou muito feliz. Obrigada revista People por fazeres de mim o homem mais sexy do mundo. A minha mãe vai ficar muito, muito orgulhosa.”, disse, via Skype, meio a sério, meio a brincar. O primeiro homem a receber este titulo foi Mel Gibson, em 1985 e, até hoje, esta nomeação anual continuar a dar muito que falar. Elba sucede ao cantor Blake Shelton e protagoniza a capa de novembro da revista.



Entre os homems mais sexy em anos anteriores estão nomes como David Beckham (2015), Ryan Reynolds (2010), Bradley Cooper (2011) ou Jude Law (2004).