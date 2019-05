Julianne Moore e Elle Fanning na festa da Chopard em Cannes

O festival de Cinema de Cannes é um dos mais elegantes do ano e, a par da passadeira vermelha, são também muitas festas que reúnem as celebridades. A Chopard Love juntou personalidades do cinema como Julianne Moore, Elle Fanning, Richard Madden, Amber Heard ou Priyanka Chopra.

Para além do sumptuoso jantar, houve performances dramáticas dos cantores de ópera Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, um espetáculo de Dita von Teese e um desfile de Alta Joalharia com criações da coleção Red Carpet da maison.