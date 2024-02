Jessica Athayde e Diogo Amaral estão noivos. Saiba como tudo aconteceu

Jessica Athayde faz anos a 21 de dezembro, por isso, quando o seu Instagram foi inundado por mensagens recentes de parabéns, tornou-se claro que alguma coisa mais se passava. O mesmo aconteceu na página de Diogo Amaral, com quem a atriz tem um filho, Oliver, de 4 anos. Para quem segue atentamente o casal de atores, percebeu-se rapidamente que se tratava de um pedido de casamento. Até porque Jessica Athayde partilhou uma fotografia em que usa um fato de banho personalizado com a frase "Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer comigo?", apurando-se que a peça fez parte do pedido de casamento da atriz a Diogo Amaral.



Tudo aconteceu durante umas férias em família com Oliver, 4, e Mateus, 9, — filho do ator com Vera Kolodzig — nas Maldivas. Embora os dois estejam sempre num mood de brincadeira - vê-se isso pelas publicações que ambos fazem nas redes sociais - a Máxima sabe que este é, de facto, um noivado oficial entre Jessica Athayde a Diogo Amaral.

"Ele disse sim", escreveu a atriz, que nas histórias temporárias do Instagram acrescentou ainda: "Já estou super arrependida de ter pedido o Diogo em casamento, porque está chato hoje. (...) Se estivéssemos casados já, eu já estava viúva", disse.



Em jeito de resposta, Diogo Amaral publicou uma fotografia de uma maquete feita de legos da família. "Vamos envelhecer juntos", escreveu. Os atores estão juntos há vários anos, numa relação com altos e baixos, como ambos já deram a entender, ao longo das várias fases. Este parece ser um momento de estabilidade. A Máxima confirmou junto do agente da atriz, Sérgio Mota Soares, que o pedido foi a sério.