Rebecca Ferguson denuncia ator com quem contracenou por assédio moral, mas não o nomeia

Até ao momento, nenhum dos envolvidos no incidente comentou publicamente sobre o assunto, mas a revelação de Ferguson certamente provocou reflexões sobre as dinâmicas dentro dos sets de filmagem e a importância do respeito mútuo entre os colegas de trabalho.

A estrela sueca, que ganhou destaque por interpretações em filmes como Missão: Impossível - Nação Secreta ou A Rapariga no Comboio, abriu as cartas sobre um momento tenso num set que envolveu um colega de elenco.

Segundo Ferguson, houve um incidente particularmente desafiador durante as filmagens. A atriz detalha: "Eu fiz um filme com um colega de elenco absolutamente idiota e essa pessoa estava muito insegura e zangada porque não conseguia fazer as cenas." Acrescenta: "e acho que [eu] estava tão vulnerável e desconfortável que acabava por aceitar que gritasse e chorava quando saia do set."

Ferguson recorda: "Esta pessoa olhava literalmente para mim, à frente de toda a equipa, e dizia: 'Chamas-te a ti própria atriz? Isto é com quem tenho de trabalhar?' Eu ficava ali, simplesmente desmoronada. (...) Porque esta pessoa era a número um no set, não havia rede de segurança para mim. Ninguém estava do meu lado."

Ferguson revela que eventualmente confrontou a situação: "Sai do meu set. Podes ir dar uma volta. Vou trabalhar como se fosses uma bola de ténis. Nunca mais quero ver-te. (...) E depois lembro-me dos produtores terem vindo ter comigo e dizerem: 'Não podes fazer isto ao número um. Temos de deixar esta pessoa estar no set,'" recordou Ferguson. "E eu disse: 'A pessoa pode virar-se de costas e eu posso atuar para a parte de trás da sua cabeça.' E foi o que fiz. Estava tão assustada. Sinto-me, aliás, agora, ao falar sobre isto."

A repercussão destes relatos tem gerado discussões sobre as pressões e desafios enfrentados pelos profissionais da indústria cinematográfica, bem como sobre a importância de ambientes de trabalho saudáveis. Muitos têm elogiado a postura de Ferguson ao revelar a questão e a enfatizar a necessidade de apoio emocional dentro da indústria.

Apesar de não ter sido revelado o ator responsável, a internet não deixa de especular sobre possíveis nomes como: Tom Cruise, Hugh Jackman, Emily Blunt, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ou Ewan McGregor.