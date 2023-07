Margot Robbie surpreende fã na passadeira vermelha

O filme de Greta Gerwig já fez 304 milhões de euros e é a maior estreia do ano.



Escusado será dizer que com o sucesso indiscutível do filme, a popularidade de Margot Robbie subiu consideravelmente. Com a repercussão que tem tido, tem saltado à vista pormenores da vida da atriz que a têm deixado cada vez mais bem vista perante o público. Um deles remete para um vídeo que os seguidores resgataram da atriz a conversar com um fã em linguagem gestual, enquanto passava por uma multidão durante um evento.



O momento surpreendente tem sido partilhado nas redes sociais e publicações como a Rolling Stone também já lhe estão a dar destaque. Nas imagens é possível ver a atriz de Barbie a conversar com um fã e ao aperceber-se que ele comunica através de linguagem gestual, ela imediatamente pede para segurarem no seu bloco e na sua caneta e começa a falar com ele da mesma forma.



De acordo com o estreia do filme Amsterdam em Londres, no ano passado. A atriz disse ao fã que tinha sido "um prazer conhecê-lo". De seguida, tiraram uma selfie para mais tarde recordar.



