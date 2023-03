Jena Malone, atriz dos Jogos da Fome, foi vítima de abuso sexual durante gravações da saga

A atriz recorreu ao Instagram para partilhar um período difícil e complexo da sua vida, numa altura em que se realizavam as filmagens de(2015), o último da famosa saga, no qual interpretou a personagem Johanna Mason., hoje com 38 anos, começa por explicar que a fotografia que acompanha o post, onde a vemos a céu aberto, foi tirada logo a seguir ao final das gravações. "Estávamos a filmar numa bela propriedade no interior de França e pedi ao meu motorista para que me deixasse neste campo, para poder chorar e captar o momento. Esta temporada em Paris foi muito dura para mim: terminei uma relação a mal e", revelou."Estava tão agradecida por este projeto, pelas pessoas por quem me aproximei e por este incrível papel que tive de desempenhar", disse, acrescentando que estava a aprender a lidar com o misto de emoções derivadas da experiência, e que desejava que o período em questão não fosse um de trauma. "Tem sido difícil falar sobre Os Jogos da Fome e sobre Johanna Mason sem sentir a dor aguda deste momento, mas estou pronta para ultrapassá-lo e a recuperar a alegria e a realização que senti."Afirmou ainda que o "o processo de cura é lento e não linear" e que está disposta a ajudar aqueles que "precisarem de um espaço seguro para serem ouvidos."