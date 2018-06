Lançado em 1983, She’s So Unusual foi o álbum que deu a conhecer Cyndi Lauper ao grande público e o título não podia ser mais apropriado. Dona de uma voz inconfundível, nasceu em Queens, Nova Iorque, e começou a cantar pouco depois de sair de casa, com apenas 17 anos.

A intérprete de Girls Just Want to Have Fun, Time after Time e True Colors é muito mais do que uma estrela de Rock’n’Roll. Em 1988, participou no filme Vibes, o que marcou o início da sua carreira como atriz, que não se circunscreveu ao grande ecrã. Cyndi participou em três musicais na Broadway, que lhe chegaram mesmo a render um Tony. Com mais de 50 milhões de álbuns vendidos, lançou em 2012 um livro intitulado Cyndi Lauper: A Memoir, uma biografia onde conta momentos do seu percurso no mundo do espetáculo.

Mas se pensa que a esfera de ação desta lenda viva fica por aqui, engana-se. Vencedora de dois Grammys, um Emmy e um Tony Award, a nova-iorquina também tem um importante papel na defesa dos direitos LGBT. A ativista formou a fundação True Colors, que conta com a contribuição de celebridades como Kim Kardashian, Anna Paquin e Joan Jett.

