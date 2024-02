Iva Domingues, Sophie Marceau e outras celebridades sapiossexuais

Num mundo dominado pela aparência e pelas redes sociais, a atração física muitas vezes assume o papel principal nas relações. No entanto, há um fenómeno emergente que desafia essa norma: o sapiossexualismo. Este termo, que ganhou destaque nos últimos anos, descreve aqueles que são atraídos principalmente pela inteligência e pelo intelecto de uma pessoa, em vez de sua aparência física. Embora ainda seja um conceito relativamente novo, várias figuras proeminentes da indústria do entretenimento têm expressado abertamente a sua identificação como sapiossexuais, como fez recentemente com Iva Domingues.

O conceito pretende incentivar uma mudança de paradigma em relação ao que é valorizado num relacionamento, longe da mera superfície física e em direção a ligações mais profundas e significativas. No entanto, é importante notar que o sapiossexualismo não exclui completamente a atração física. Muitas pessoas que se identificam ainda podem apreciar a beleza física de um parceiro, mas essa não é a característica predominante na atração. Em vez disso, é a mente e a inteligência que servem como o principal ponto de interesse.

Estas são algumas das celebridades que se identificaram como sapiossexuais.