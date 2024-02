Despedida de um ícone: Claude Montana e o seu legado na Moda

O mundo da Moda está de luto com a morte de Claude Montana, o incontornável designer francês, conhecido pelas suas silhuetas exageradas e marcantes que definiram a estética dos anos 80. Montana, cujos designs fora da caixa muitas vezes se destacavam pelos ombros largos, morreu esta sexta, 23, aos 76 anos de idade.



Nascido em 1949, em Paris, Montana deixou uma marca muito própria na indústria com a sua abordagem inovadora. Os seus designs revolucionários não refletiam apenas a extravagância da década, mas também moldaram a maneira como as pessoas se vestiam e se expressavam durante esse período. Mais era realmente mais.



Rapidamente se tornou uma figura central na cena da Moda parisiense, atraindo a atenção de celebridades e socialites de todo o mundo.



Os seus designs eram conhecidos pela fusão de estrutura e fluidez, combinando linhas diretas e quase arquitetónicas com o trabalho de detalhes impressionantes. No entanto, foi a obsessão por ombros largos e silhuetas dramáticas que se tornou a assinatura de Montana.

Ao longo da sua carreira, Montana conquistou uma série de prémios, solidificando o seu lugar de inovador, ao lado de nomes como Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier. O seu legado visionário continua a inspirar designers e aficionados até aos dias de hoje.