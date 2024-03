Ira Von Fürstenberg, uma princesa a menos na realeza europeia, e a sua vida extraordinária

Nasceu em 17 de abril de 1940 e o seu nome verdadeiro era Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg. Ira von Fürstenberg foi o nome que escolheu para si, o seu nome de palco. Afinal, esta princesa – que morreu no dia 18 de fevereiro, aos 83 anos – foi modelo, atriz, socialite, designer de joias e relações públicas do designer de moda Valentino. Na biografia que escreveu sobre ela, lançada em 2019 e intitulada Ira: The Life and Times of a Princess, o escritor britânico Nick Foulkes, diz que ela "foi nos anos 60 e 70 o que as Kardashian são hoje". Em fama, talvez, mas em glamour e romance Ira tinha, certamente, muito mais a oferecer.

Em 1955, com 15 anos, no dia do seu casamento com o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg Foto: Getty Images

Nascida em Roma, filha do príncipe Tassilo zu Fürstenberg – por sua vez filho de uma condessa húngara e de um príncipe do império Austro-Húngaro – e de Clara Agnelli, neta de Giovanni Agnelli, o fundador da Fiat. Cresceu na Suíça, durante a Segunda Guerra Mundial, e depois em Veneza e foi lá que se casou, aos 15 anos, com o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, um playboy e empresário espanhol, quando este tinha 30 anos. Alfonso, entre outros empreendimentos, transformou a pequena vila piscatória de Marbella num glamoroso resort, na década de 1950. A união ajudou a robustecer a fortuna da família Hohenlohe-Langenburg, algo delapidada. O casamento só durou cinco anos, mas, mesmo assim, viu nascer dois rapazes: o príncipe Christoph, nascido em 1956, e o príncipe Hubertus, nascido em 1959. Seus únicos filhos.

Com o filho mais novo, Hubertus, e o tio, Umberto Agnelli, em 1982 Foto: Reuters

Quando o casamento chegou ao fim – com rumores escandalosos sobre infidelidade por parte da princesa – Ira casou com o industrial playboy brasileiro Francisco Matarazzo Pignatari, 23 anos mais velho do que ela. A cerimónia decorreu em Reno, no estado do Nevada, em 1961, mas, ao fim de três anos, acabou também em divórcio. Ira foi então viver aquela que, pelo menos vista de fora, parece ser a melhor parte da sua vida, num elegante apartamento na famosa Place Vendôme, em Paris.

No seu livro, Nick Foulkes refere que a fama da princesa, num tempo em que não havia internet, era surpreendente. Conta que, para escrever o seu livro, analisou uma quantidade impressionante de recortes de jornal. "Ela tinha uma personalidade rebelde e era uma mulher muito independente numa época em que ainda era um mundo muito masculino. Ela tomou muitas decisões que eram consideradas corajosas naquele tempo", explica Foulkes.

Em 2012, numa visita oficial à Costa do Marfim Foto: Reuters

A sua carreira como modelo começou ainda durante a sua adolescência, trabalhando para o designer Emilio Pucci, e fazendo sessões fotográficas com Helmut Newton e Cecil Beaton. Mais do que modelo, Ira era, acima de tudo, uma cliente de alta-costura. Apoiou Karl Lagerfeld nos primórdios da sua carreira de designer, e tornou-se relações públicas de Valentino. No campo da vida pessoal, correram rumores de que poderia tornar-se a segunda mulher de Rainier do Mónaco, depois do acidente de viação que vitimou Grace Kelly. A princesa, porém, escaldada com dois casamentos mal-sucedidos, não parece ter mostrado vontade de descobrir se à terceira seria de vez. Tanto mais que era do domínio público que Grace e Rainier não tinham um casamento feliz.

Ainda nas décadas de 1960 e 1970, von Fürstenberg passou para o grande ecrã, participando em mais de 30 filmes europeus, como Matchless, I Killed Rasputin, Dead Run, Vatican Affair, entre outros. E em 1992 criou uma maison de moda chamada Ira von Fürstenberg Collection. E quando, um dia, não encontrou um presente decente para oferecer aos seus amigos Anne e Kirk Douglas, Ira decidiu começar a desenhar objectos de decoração e, de seguida, deu o salto para as joias.

Em 1968 a princesa participou no filme "Matchless" Foto: Getty Images

Mas as vidas glamorosas, regra geral, não estão livres de tragédias. E esse foi também o caso de Ira. Em 2006, o seu filho mais velho, Christoph – ou Kiko – morreu numa prisão tailandesa, vítima de falência múltipla de órgãos, onde se encontrava por suspeita de alteração ilegal de visto – alegadamente, o príncipe quis entrar no país sem ter de esperar o tempo necessário. A sua morte é atribuída ao facto de a sua saúde estar enfraquecida na sequência de um regime de perda de peso que Christoph fez num centro de bem-estar tailandês.

A causa de morte da princesa que faria 84 anos em abril ainda não é conhecida.