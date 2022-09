Isabel e Filipe. A divertida história por trás de uma das suas mais icónicas fotografias

Desde o anúncio do falecimento de Isabel II, rainha de Inglaterra durante durante 70 anos, o reinado mais longo da história de Inglaterra, que os meios de comunicação e redes sociais são "inundados" com homenagens sentidas à monarca, vindas de líderes políticos e figuras religiosas mas também de cidadãos comuns.



Ao mesmo tempo, vimos ressurgir uma história em particular sobre Isabel II e o seu marido, o príncipe Filipe, que faleceu no ano passado. O casal era conhecido por seguir as regras à risca quando apareciam em público. Contudo, houve uma ocasião, em 2003, que tomou tudo e todos de surpresa, quando o casal foi visto a rir sem se conseguir controlar.

Na altura, assumiu-se que a rainha ria de uma partida que o marido lhe tinha pregado, depois de vestir o uniforme completo dos Grenadier Guards, infantaria de elite do exército britânico - fato vermelho e chapéu alto de pelo. Porém, a razão que levou ao momento caricato foi outra, conforme revelou Chris Young, o único fotógrafo do evento que aconteceu no Castelo de Windsor, à BBC.

Príncipe Filipe e Isabel II durante um evento oficial no castelo de Windsor, 2003 Foto: Getty Images

Segundo Young, um enxame de abelhas interrompeu a revisão do Regimento de Granadeiros da Rainha, o que criou um ligeiro pânico no local. Inclusive, foram forçados a recorrer à ajuda de um apicultor real para manter os convidados em segurança.

"Foi um momento humano", disse à BBC. "Isabel II estava a rir-se como uma menina pequena e ele também estava a rir. Achei a reação de ambos bastante única".