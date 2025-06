Fotogaleria. 50 anos de Angelina Jolie — atriz, mãe e um ícone de estilo

1 de 21 / Jolie, com apenas 10 anos, estreia-se na passadeira vermelha dos Óscares com o pai (1986).

4 de 21 / A atriz nos Óscares de 2000, com vestido de Marc Bouwer.

5 de 21 / Angelina Jolie veste Dolce & Gabbana, ao lado do seu pai, Jon Voight, em 2001.

6 de 21 / Angelina Jolie em 2004, para a estreia do filme "Shrek 2".

9 de 21 / No festival de Cannes de 2008, Jolie posou na passadeira vermelha com um vestido Max Azria.

11 de 21 / Angelina Jolie, com um vestido Emporio Armani, em 2010.

12 de 21 / Jolie no tapete vermelho com um vestido Versace, em 2012.

13 de 21 / Nos Óscares de 2012, Jolie vestiu o icónico vestido com racha Versace.

Foto: GettyImages