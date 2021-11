Família de Céline Dion indignada com novo filme biográfico sobre a cantora

Alguns membros da família Dion foram ver o filme e não gostaram do retrato retratado pela atriz francesa. Dois dos 13 irmãos e irmãs do artista, Michel e Claudette Dion, falaram no programa

La Semaine des 4 Julie (um programa canadense apresentado por Julie Snyder) e descreveram

o filme como não representativo da vida de Celine Dion. Michel e Claudette, que também são padrinhos e madrinhas da cantora de 53 anos, queriam comentar a história e resgatar a verdade.

Nos cinemas há algumas semanas, o filme baseado na vida da cantora Céline Dion está a dar que falar... e não pelos melhores motivos.Aline, de Valérie Lemercier e protagonizado pela mesma, retrata a história de amor incomum de Céline e René Angélil, músico responsável pelo lançamento da carreira da cantora e seu falecido marido, mas também aborda a carreira e vida pessoal de Dion. E embora a biografia fictícia seja um tributo à estrela pop, a sua família não se mostrou satisfeita com a forma como Céline foi retratada."Não reconheço a língua, não reconheço a família, não reconheço as nossas raízes" afirmou Claudette Dion, que vai até ao mais ínfimo pormenor, e diz também não apreciou os momentos em que Céline Dion é mostrada a comer descontroladamente. Os irmãos afirmam que as referências ao maquilhador gay de Céline Dion são pura invenção, que ela nunca teria se perdido em sua casa em Las Vegas, que nunca tem o hábito de guardar pacotes de açúcar na carteira e que nunca entrou pela janela da casa da família com o seu vestido de noiva.Michel Dion, que foi durante trinta anos o diretor de palco da estrela canadiana, acrescentou: "Quando vejo um filme como aquele, e conheço a história, o filme que Claudette e eu vimos, não é o que corresponde à verdade". Céline Dion ainda não se pronunciou.