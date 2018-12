Emma Stone e Paul McCartney em novo vídeo contra o bullying

Emma Stone, a atriz de La La Land, participa no videoclip do novo single de Paul McCartney.

Após uma introdução que se assemelha a uma consulta de psicologia, um cenário alternativo a preto e branco mostram Stone e McCartney a escaparem num carro de tudo o que atormenta a rapariga.

A música está também associada à Creative Visions, uma organização sem fins lucrativos, que em conjunto com o músico lançaram a campanha #WhoCaresIDo, inspirada numa das frases da nova música de Paul.

Stand up and show you care! "No need to hide the love you've got inside"... Share a photo and tag those you care about, reminding them you do! #WhoCaresIDo Watch Paul's brand new music video here: https://t.co/42NsBvT3jR pic.twitter.com/FVjtEQ9qFR