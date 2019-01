Lady Gaga lamenta ter trabalhado com R Kelly e promete não voltar a fazê-lo

No início deste ano, o mundo revoltou-se contra o cantor R Kelly depois do canal de televisao Lifetime ter lançado o documentário "Surviving R Kelly". São seis episódios durante os quais várias mulheres acusam o cantor de 52 anos de abuso sexual. Face às acusações, as autoridades da Georgia e de Chicago, nos Estados Unidos da América, iniciaram uma investigação criminal ao cantor.

"Acredito a 1000% nestas mulheres e sei que estão a sofrer. As suas vozes devem ser ouvidas e levadas a sério." Lady Gaga escreveu no Instagram. "Como vítima de agressão sexual, fiz essa música [Do What You Want] num momento sombrio da minha vida. A minha intenção era criar algo extremamente desafiador e provocador porque eu ainda não tinha processado o trauma."

Após a polémica, a cantora decidiu retirar do iTunes este mesmo tema, Do What U Want, que contava com a colaboração de R Kelly e pediu desculpa por algum dia ter trabalhado com ele. A própria filha de R Kelly partilhou que "o monstro de que vocês estão a falar é o meu pai e eu estou bem ciente do que ele é. Eu cresci naquela casa."

Os streamings de temas de R Kelly aumentaram após o lançamento do documentário e até agora nenhuma das acusações foi confirmada.