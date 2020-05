Diários da pandemia: o que Joana Solnado não teve tempo de fazer

Qual o espaço da casa que tem sido o seu refúgio?

A varanda.

O que tem lido nestes dias?

Neste momento, Matilde Campilho e Natália Correia.

Quais as séries que aproveitou para ver?

Não tive tempo para ver muitas séries, tenho estado a trabalhar de casa e a fazer homeschool com a Flor, os dias têm sido muito preenchidos com todas as atividades de casa para fazer. Vi Unorthodox e pouco mais. Pensei que ia pôr as séries em dia, mas não aconteceu assim. Expetativas vs realidade :)

Qual a música que tem embalado os seus dias em casa?

Gosto de quase todo o tipo de música.

Do que achou que não ia sentir falta, mas está a sentir?

Achei que não ia sentir falta de ter tempo. E estou a sentir que não tenho tempo para fazer tudo o que gostaria, por incrível que pareça.

O primeiro lugar onde vai após o fim do isolamento?

Para mais perto da natureza

A primeira pessoa a quem vai dar abraços e beijinhos?

Aos meus pais e amigos.

O primeiro restaurante onde quer ir assim que abrir?

Quero ter uma boa refeição à beira-mar.

A primeira viagem que vai querer fazer…

Provavelmente ao Brasil ver a família.

Se pudesse voltar no tempo, o que faria antes de começar a quarentena?

Tinha ido morar para ao campo.