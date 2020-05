Diários da pandemia: a canção que tem embalado os dias de Rita Redshoes

Qual o espaço da casa que tem sido o seu refúgio?

O quintal. É onde consigo deixar de ouvir a cidade e estar a brincar com a minha filha com mãos na terra e água nos pés.

O que tem lido nestes dias?

Muito pouca coisa. Com uma bebé de 1 ano e meio não resta muito tempo para leituras.... :)

Quais as séries que aproveitou para ver?

Comecei a ver a terceira temporada de Stranger Things e uns episódios de Tiger King, mas nem a meio vou :)

Qual o filme que viu durante a quarentena e adorou?

Não consegui ver nenhum filme, apenas este que estamos a viver e que se enquadra na categoria de Ficção Científica.

Qual a música que tem embalado os seus dias em casa?

Já me acompanha há muito tempo mas tem-me emocionado ouvir antes de dormir o standard de jazz When I Fall in Love, cantado pelo Nat King Cole.

Do que achou que não ia sentir falta, mas está a sentir?

Andar a pé.

O primeiro lugar onde vai após o fim do isolamento?

Gostava de ir ver o mar e pisar a areia com a minha filha.

A primeira pessoa a quem vai dar abraços e beijinhos?

Ao meu sobrinho.

O primeiro restaurante onde quer ir assim que abrir?

Honestamente, a qualquer um desde que possa ter a família reunida.

A primeira viagem que vai querer fazer…

Provavelmente irei à Madeira.

Se pudesse voltar no tempo, o que faria antes de começar a quarentena?

Voava até Wuhan, na China, e libertaria todos os animais enjaulados nos mercados de rua que por lá existem!