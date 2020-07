Destinos de lua de mel para 2020

Moorea, Polinésia Francesa

Porquê É menos concorrida que as suas irmãs Bora-Bora e Tahiti, talvez por não ter cidade ou vila no seu centro mas sim um grupo de picos montanhosos. Ideal para quem não abdica do luxo e das paisagens mais bonitas.

Must-see Lagoonarium. Neste aquário natural, acessível por barco, é possível nadar e alimentar raias, tubarões e muitos outros peixes.

A praia mais romântica Faimano Beach. É uma das únicas duas praias da ilha com acesso público e, por ser mais pequena e escondida, é também a menos frequentada. Boa para fazer snorkeling.

Um restaurante No K, do Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort, saboreiam-se menus de degustação com os pés na areia.

Temperatura da água Pode atingir os 29 ºC.

Quando ir Entre maio e outubro.

Ilha da Páscoa, Chile

Porquê É um dos locais habitados mais remotos do mundo mas agradará a casais aventureiros que se fartam facilmente de passar um dia inteiro na toalha, preferindo intercalar a praia com caminhadas e passeios de bicicleta. Até porque só assim ficarão a conhecer o maior atrativo da ilha.

Must-see As enormes e misteriosas estátuas de pedra Moai, que tornaram a ilha famosa. São cerca de 900 e foram construídas pelo povo Rapanui.

A praia mais romântica Anakena. Dizem ser a mais importante da ilha, por várias razões: é uma das únicas com condições para tomar banho, com areia branca e fina e águas transparentes e calmas, com quiosques de comida e com as estátuas mais bem preservadas por perto.

Um restaurante O Poerava, do Hangaroa Eco Village & Spa, serve sobretudo peixe e marisco.

Temperatura da água Pode atingir os 27 ºC.

Quando ir Entre dezembro e março.

Miami, Estados Unidos da América

Porquê Praia, sol, muitas celebridades e uma atmosfera vibrante fazem deste o lugar de eleição para casais cosmopolitas que não passam sem a vida agitada das cidades.

Must-see O Miami Art Basel, uma das maiores e mais importantes feiras de arte do mundo, acontece no Miami Beach Convention Center no início de dezembro.

A praia mais romântica Haulover Beach. Indicada para quem gosta de fazer nudismo, é considerada uma das mais bonitas praias do mundo para este efeito.

Um restaurante Sugarcane. A especialidade é constituída por pequenos pratos para partilhar vindos de três conceitos: barbecue, raw bar (as ostras são imperdíveis) e cozinha tradicional.

Temperatura da água Pode atingir os 30 ºC.

Quando ir Entre março e maio.

Mykonos, Ilhas Gregas

Porquê Imaginam uma lua de mel romântica num lugar paradisíaco, mas dispensam as muitas horas de voo que vos levam para o outro lado do mundo? Qualquer ilha grega serviria, mas Mykonos é filho de Apolo, Deus do sol, da beleza e da luz, e isso diz tudo.

Must-see Little Venice. É uma zona da ilha que faz lembrar Veneza, com o Mar Egeu a bater contra as casas (muitas foram transformadas em restaurantes, cafés, bares e lojas). Os famosos moinhos de vento, símbolo de Mykonos, ficam a poucos metros.

A praia mais romântica Agios Sostis Beach. Ao contrário das praias viradas para famílias, festas ou desportos aquáticos, esta só é acessível por carro privado ou táxi, o que a torna mais isolada e tranquila. Encontra-se numa baía, por isso as águas e o vento mantêm-se calmos.

Um restaurante Se estiver nesta praia, almoce uma salada na Kiki’s Tavern. Ao jantar, experimente o ambiente mais exclusivo do Interni. http://interni-restaurant.gr

Temperatura da água Pode atingir os 26 Cº.

Quando ir Maio, junho, setembro e outubro.

Ilha Palawan, Filipinas

Porquê O país é um destino de férias subestimado, talvez por poucos conhecerem as suas incríveis ilhas tropicais. Palawan, em particular, já surgiu muitas vezes nos tops das melhores ilhas do mundo. Visitá-la pode ser uma boa oportunidade para experimentar um positivo choque cultural.

Must-see O Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, Património Mundial da UNESCO e uma das Sete Maravilhas da Natureza. Entre as atividades, há passeios de barco por entre as grutas com formações rochosas e estalactites e a prática de mergulho.

A praia mais romântica Port Barton Beach ou qualquer outra praia aninhada na baía com o mesmo nome. A partir daqui também se podem apanhar barcos para as praias das pequenas ilhas ao redor.

Um restaurante O melhor sítio para comer no La Terrasse, em Puerto Princesa, é, naturalmente, o terraço. Despojado mas elegante, este restaurante orgulha-se de poder usar, sempre que possível, ingredientes orgânicos.

Temperatura da água Pode atingir os 30 ºC.

Quando ir Entre março e junho.

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Porquê Sendo, desde 2011, Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO, as constantes iniciativas de conservação da natureza e desenvolvimento sustentável fazem desta ilha um santuário quase intacto, pronto a ser explorado.

Must-see O Auto de Floripes, que integra a Festa de São Lourenço e consiste num teatro de rua, cuja história retrata o conflito entre cristãos e mouros. Tem lugar no dia 15 de agosto, mês da cultura na ilha do Príncipe.

A praia mais romântica Praia da Banana. Encontra-se na ponta mais a Norte da ilha e é visitada frequentemente por macacos, papagaios e tartarugas que fazem aqui os seus ninhos, devidamente assinalados.

Um restaurante O Theobroma Plantation, do Hotel Roça Belo Monte, que tem um miradouro para a Praia da Banana. Cozinha tradicional, com laivos de contemporaneidade e alguma influência sul-africana.

Temperatura da água Pode atingir os 30 ºC.

Quando ir Entre dezembro e fevereiro.



*Artigo originalmente publicado em fevereiro de 2017 [Edição 341]