Demi Moore partilhou detalhes de quando foi violada aos 15 anos

Aos 56 anos, a atriz norte-americana Demi Moore lançou o seu livro de memórias. Inside Out inclui revelações da infância de Demi, entre elas o facto de aos 15 anos ter sido violada com o consentimento da própria mãe.

Ao participar no programa de televisão Good Morning America, Moore falou à jornalista Diane Sawyer da rede televisiva ABC sobre o facto. "Foi uma violação e um traição devastadora", escreveu no livro: "Como é que te sentes ao seres vendida pela tua mãe por 500 dólares [cerca de 455 euros]?" Apesar das palavras escritas no livro, Moore acrescentou durante a entrevista que: "Do fundo do meu coração, acho que não foi uma transação direta, mas ainda assim ela deu-lhe acesso e colocou-me numa situação perigosa."

A mãe de Demi Moore, Virginia King, teve-a ainda adolescente e ambos os pais batalharam contra o alcoolismo. Quando tinha 12 anos, a mãe da atriz tentou suicidar-se pela primeira vez. Moore, ainda adolescente, deixou a escola e começou a fazer audições, mesmo sem ter estudado representação.

A atriz tornou-se uma das mais bem sucedidas de Hollywood, ao participar em filmes como O Espírito do Amor (1990), Proposta Indecente (1993), Striptease (1996) e G.I. Jane – Até ao Limite (1997).