Como Melissa McCarthy respondeu ao jornalista que a descreveu como “tremendamente gigante”

Numa recente entrevista para a revista norte-americana InStyle, Melissa McCarthy admite ter sofrido de body shaming no início da sua carreira. Os jornalistas chegaram a perguntar se a atriz tinha noção que era uma sortuda por estar a trabalhar no meio do cinema devido ao seu tamanho "tremendamente gigante".

"Há uns anos atrás, eu estava na conferência para promover o The Heat ou o Tammy e um representante de uma grande organização perguntou-me por que é que eu sentia sempre a necessidade de ser tão grotesca?", contou McCarthy à InStyle. "Durante a entrevista, estavam umas 100 pessoas na sala e ele continuou a ser desrespeituoso".

A atriz admite que, apesar da ofensa, tentou permanecer calma, mas não deixou de o confrontar: "Qual é o assunto desta conversa?", ao que o repórter respondeu: "A Melissa parece desleixada, não está a usar maquilhagem e o seu cabelo não está arranjado".

McCarthy aproveitou a oportunidade para fazer referência ao duplo padrão existente entre homens e mulheres no cinema. "Já perguntou isso a um homem? Eu estou a interpretar uma personagem, se acha que não existem mulheres reais, então algo de errado se passa consigo". Contudo, o jornalista foi longe demais e rematou com uma afirmação nada simpática: "Se não quer responder às perguntas, não deveria fazer parte do painel".

A entrevista foi gravada, mas os produtores asseguraram McCarthy que nunca divulgariam as observações do jornalista.