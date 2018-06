Fotografados pelo reconhecido fotógrafo internacional Peter Lindbergh, Cara Delevingne, Amber Valletta, Alexa Chung, Lineisy Montero, Jon Kortajarena e Caro Daur são os rostos eleitos para espelhar o ideal de beleza natural evidenciado no novo conceito da Douglas. Ninguém melhor do que Lindbergh para trazer para a nova campanha #DoItForYou o lado puro, natural e verdadeiro de cada um destes protagonistas, que expressam as suas ideias sobre beleza natural. "A beleza [para mim] tem tudo a ver com confiança e ser-se feliz. É quando a pessoas se sentem elas mesmas (…) e sentirmo-nos bonitas não deveria ser porque se quer agradar a alguém. Deve ser algo que fazemos para nós mesmas", revela Cara Delevingne sobre o conceito #DoItForYou. Para Amber Valletta, a beleza "é algo que nos faz sentir bem interiormente. Pode ser qualquer coisa, o sol, as montanhas, o oceano, a pessoa de quem se gosta ou uma obra de arte". Para a designer e it girl Alexa Chung, a atitude é o mais importante. "Eu quero parecer aquilo que sou (…) aqui e neste momento. Quero que a minha silhueta no espelho reflita a forma como me sinto porque somos uma só pessoa." Caro Daur, por sua vez, aprendeu que "quando nos sentimos felizes, confidentes e bem, isso é bem visível na nossa aparência física". O único homem nesta campanha, Jon Kortajarena, revela que "quando se é adolescente, pensamos que a beleza é aquilo que vemos com os nossos olhos. Quando se cresce, percebe-se que a beleza é aquilo que o nosso coração consegue ver e sentir". A modelo Lineisy Monteiro, quando questionada sobre o que diria a si mesmo quando adolescente, responde: "Diria: não estragues tudo. Não sintas medo de fazer o que quer que seja. Se queres fazê-lo, faz, vai atrás do que queres porque se não o fizeres hoje, amanhã preocupar-te-ás porque não o fizeste ontem quando tiveste oportunidade."

A par do lançamento desta campanha, a Douglas organizou um evento em Berlim onde marcaram presença as celebridades Cara Delevingne, Caro Daur e Amber Valletta, bem como o fotógrafo Peter Lindbergh, num cocktail que mostrou a campanha a 360º seguido de um jantar oficial. A par deste lançamento, a Douglas também revelou uma novidade essencial para a marca nesta temporada de verão: um novo logótipo. Mais fresco e minimalista, o novo logótipo da marca foi apresentado por Tina Müller, CEO do grupo Douglas, que explicou: "A beleza moderna tem a ver com individualidade, autenticidade e autoconfiança. Queremos encorajar os nossos clientes a manter-se verdadeiros e fiéis a si próprios, e a nossa campanha visual expressa essa atitude face à beleza em todos os detalhes."

As lojas Douglas em Portugal já se encontram com o novo visual.