Designers não vestem Bebe Rexha porque a cantora é “grande demais”

A cantora norte-americana está nomeada na categoria de Melhor Artista nos Grammys deste ano e admitiu no Instagram que todos os designers com quem falou recusaram criar-lhe um look por ela ser "grande demais".

Embora não tenha citado nenhuma marca contactada por si ou pela sua equipa, Bebe expressou o seu desagrado por ainda existirem designers que, em pleno século XXI, se recusam a vestir uma mulher com um tamanho 38. "Basicamente estão a dizer que todas as mulheres que vestem um 38 ou mais não são bonitas nem podem usar os vestidos deles", a cantora admitiu no vídeo que publicou.

Apesar da moda estar a tornar-se cada vez mais diversa e inclusiva, situações como esta, já partilhadas também por nomes como a modelo Ashley Graham, que provam que existe ainda um longo caminho a percorrer pela diversidade na indústria.