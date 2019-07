Zoë Kravitz casou-se em Paris

A atriz da aclamada série Big Little Lies Zoë Kravitz casou-se com o também ator Kar Glusman no último sábado, 29 de junho, em Paris. A cerimónia realizou-se na mansão do pai, o cantor Lenny Kravitz, e reuniu toda a família. A mãe da noiva, Lisa Bonet, estrva acompanhada do marido, Jason Momoa, e também dos irmãos de Zoë, Lola e Nakoa Momoa.





Entre as personalidades convidadas, estiveram as colegas de elenco Reese Witherspoon Shailene Woodley , o atore a mulher Pauletta, a modelo e atriz Cara Delevingne , o ator, a atriz, entre outros.Muitos destes convidados também já se tinham reunido no jantar pré-casamento no restaurante, na sexta-feira à noite.O casal não foi o único a dar o nó este sábado em França. Este dia também ficou marcado pelo casamento de Sophie Turner