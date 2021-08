Celebridades que anunciaram a gravidez de forma épica

Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham anunciaram a chegada do segundo filho de forma discreta. A modelo publicou várias fotografias dos seus looks diários numa publicação no Instagram, deixando para último uma fotografia com um vestido justo onde se vê a barriga. Escreve: "Taaa daahhh!!." Foto: @rosiehw

ator, comediante e roteirista

Colin Jost confirmou os rumores de gravidez de Scarlett

O ator, comediante e roteirista Colin Jost confirmou os rumores de gravidez de Scarlett Johansson durante uma sessão de stand up comedy, na Ridgeway Playhouse em Connecticut. Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by Kirsten Dunst (@kirstendunst)

Durante uma entrevista via Zoom para o Tonight Show com Jimmy Fallon, a modelo Gigiu Hadid falou sobre a sua gravidez, apenas um dia depois de a sua mãe Yolanda Hadid ter confirmado a notícia. Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

anunciaram a chegada do segundo filho de forma discreta. A modelo publicou várias fotografias dos seus looks diários numa publicação no Instagram, deixando para último uma fotografia com um vestido justo onde se vê a barriga. Escreve: "Taaa daahhh!!."Já odurante uma sessão de stand up comedy, na Ridgeway Playhouse em Connecticut.A atrizconfirmou que estava à espera do seu segundo filho através de um editorial para a revista W., pensado porDurante uma entrevista via Zoom para o Tonight Show com Jimmy Fallon, a modelofalou sobre a sua gravidez, apenas um dia depois de a sua mãe Yolanda Hadid ter confirmado a notícia.A cantorafoi mais divertida, e mostrou a sua barriga vestida de coelho, durante a Páscoa.Ashley Graham anunciou uma nova gravidez com uma fotografia num cenário místico, captada pelo marido Justin Ervin, que ambos publicaram no Instagram.