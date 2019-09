Célebres por fazerem… nada

Kourtney e Khloé Kardashian

O apelido destas irmãs é impossível passar despercebido. A verdade é que a família Kardashian se tornou famosa por mostrar o dia a dia dos membros da família num reality show. Inicialmente, Kourtney e Khloé tornaram-se conhecidas só por isso, mas a verdade é que se tornaram máquinas na arte de produzir riqueza e influência. A mãe, Kris Jenner, é implacável nos negócios e o cérebro por detrás de tudo, Kim transformou o nome numa marca, Kylie tornou-se bilionária com a sua linha cosmética e Kendall é uma das modelos que mais se destaca, atualmente, nas passerelles. Sobram Kourtney e Khloé, que não se conseguiram destacar com a mesma firmeza.

Paris e Nicky Hilton

Herdeiras de uma das maiores fortunas mundiais, Paris e Nicky têm o privilégio de um apelido "de sonho". Se Paris tentou a sua sorte em reality shows, como DJ, empresária, modelo, atriz e até cantora – a lista poderia continuar – a irmã Nicky, mais reservada, auto designa-se como designer e modelo. De qualquer das formas, o mundo reconhece-as por serem socialites e herdeiras.

Poppy Delevingne

A irmã mais velha da modelo e atriz Cara Delevigne apareceu na esfera pública muito antes desta, apesar de não se ter consagrado da mesma forma. A internet refere que é modelo, no entanto aparece mais vezes na primeira fila dos desfiles do que propriamente nas passerelles.

Brody Jenner

Filho do medalhado atleta olímpico Bruce Jenner – agora Caitlyn Jenner, Brody estará para sempre ligado ao legado Kardashian. Participou na série "The Hills" da MTV ao lado de Lauren Conrad e namorou com Avril Lavigne. Recentemente solteiro, neste momento pode ser encontrado no circuito das festas, muitas vezes atuando como DJ. Apesar de tudo, é mais reconhecido pelos seus "contactos" do que por algum talento relevante.

Amber Rose

Cantora, atriz, socialite, modelo? Não se sabe muito bem. A verdade é que esta figura pública se consagrou essencialmente pela sua relação com o rapper Kanye West (atual marido de Kim Kardashian) e mais recentemente pelo seu divórcio do também rapper Wiz Khalifa.

Nicole Richie

É frequente ver Nicole Richie em todos os eventos sociais, de moda ou beleza, sempre ao lado de personalidades influentes. A filha de Lionel Richie e afilhada de Michael Jackson, ficará para sempre conhecida pela sua participação no reality show The Simple Life em 2003, ao lado de Paris Hilton. Elogiada pelo seu estilo, já escreveu livros, tentou a carreira musical e até esteve presa. Casou com Joel Madden, vocalista dos Good Charlotte (ex de Hillary Duff), foi mãe e criou uma fundação para crianças.

Kelly Osbourne

Tem um apelido sonante no mundo da música e pouco mais se sabe sobre a filha de Ozzy e Sharon Osbourne. Esta britânica tornou-se o centro das atenções depois de ter participado no reality show The Osbournes com a sua família. Fez incursões na música, representação e moda e até apresentou o "Fashion Police". Um pouco de tudo, na verdade.