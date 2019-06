Michael Jackson, o Rei do Pop (e de muitas polémicas)

Por Máxima, 14:23

29 de agosto de 1958, Gary, Indiana. Aí nascia aquele que viria a ser o incontestável rei do pop, Michael Joseph Jackson. Cantor, compositor, empresário, produtor, bailarino. Começou a cantar com apenas 5 anos, instigado pelo pai e, aos 11, já era um dos vocalistas do emblemático grupo Jackson 5. Em 1976, liberta-se das amarras da família com o álbum Off The Wall, e lança-se numa carreira a solo.



Do álbum mais vendido de todo o sempre, Thriller, ao passo de dança que todos tentaram fazer, o Moonwalk, Jackson nunca se permitiu ser esquecido. Bad, Beat It, Billie Jean, Black or White e Man In The Mirror, são alguns dos seus maiores êxitos e, mesmo décadas depois de terem sido lançados, ainda os ouvomos na rádio. Pai de três filhos, Prince, Paris e Prince II, foram muitas as especulações que acompanharam o seu percurso, mas nada que se compare ao lançamento do documentário Leaving Neverland, que revelou anos de alegados abusos sexuais de menores e dividiu opiniões sobre o legado do cantor.



Uma exposição em homenagem a Michael Jackson

Veja na fotogaleria algumas das imagens mais emblemáticas do cantor:

