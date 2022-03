BAFTA. Os melhores looks da noite (e quem vestiu o quê)

Os British Academy Film Awards, que destacam o melhor do cinema britânico, decorreram este domingo, dia 13 de março, no Royal Albert Hall em Londres. Mesmo com o fim da marcante semana da moda, os mais importantes designers não viram fim ao trabalho, pois a passadeira vermelha dos BAFTA reuniu grandes nomes do cinema e com estes alguns dos vestidos mais épicos.

O tapete vermelho dos prémios BAFTA não deixou nada a desejar, com a presença de inúmeros convidados como Lady Gaga, Tessa Thompson, Lashana Lynch, Ruth Negga, Jessie Buckley e Ariana Debose a serem premiadas, e Emma Watson, Daisy Edgar-Jones, Sophie Turner, Sienna Miller, Millie Bobby Brown e Simone Ashley confirmaram a sua apresentação, o tapete vermelho foi um verdadeiro ponto alto da temporada.