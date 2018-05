A apenas dois dias do Casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle, quase todos os detalhes já foram desvendados. Tirando o vestido da noiva, que só se saberá no dia, faltava ainda saber quem são a crianças que vão acompanhar Meghan ao altar, como é tradição.





Foi então anunciado pelo Palácio de Kensington que estarão 10 crianças a acompanhar a noiva: seis meninas como damas de honor e quatro meninos como pajens. Como era esperado, o Príncipe George e a Princesa Charlotte estão entre os escolhidos, tal como afilhados do Príncipe Harry e de Meghan Markle.





Recordamos ainda que o padrinho do noivo é o irmão, o Príncipe William, tal como Harry foi o seu padrinho aquando do casamento com Kate Middleton, em 2011. Quanto a Meghan, esta optou por não escolher madrinha, pois não foi capaz de escolher apenas uma, de entre as suas amigas.





Saiba então quem vai acompanhar Meghan Markle:





Damas de Honor





Princesa Charlotte de Cambridge (3 anos): sobrinha do Príncipe Harry e filha dos Duques de Cambridge, William e Kate

Florence van Cutsem (3 anos): afilhada do Príncipe Harry e filha de Alice van Cutsem e Nicholas van Cutsem

Ivy Mulroney (4 anos): filha da melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney e de Benedict Mulroney

Remi Litt (6 anos): afilhada de Meghan Markle e filha de Benita Litt e Darren Litt

Rylan Litt (7 anos): afilhada de Meghan Markle e filha de Benita Litt e Darren Litt

Zalie Warren (2 anos): afilhada do Príncipe Harry e filha de Zoe Warren e Jake Warren

Pajens





Príncipe George de Cambridge (4 anos): sobrinho do Príncipe Harry e filho dos Duques de Cambridge, William e Kate

Jasper Dyer (6 anos): afilhado do Príncipe Harry e filho de Amanda Dyer e Mark Dyer

Brian Mulroney (7 anos): filho de Jessica Mulroney e Benedict Mulroney

John Mulroney (7 anos): filho de Jessica Mulroney e Benedict Mulroney